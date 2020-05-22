Еще одна страна временно отказалась принимать российских туристов

Кипр ослабил ограничения на международные авиаперевозки, введенные почти три месяца назад на фоне пандемии коронавируса, однако временно отказался принимать туристов из России и Великобритании из-за высокого уровня распространения инфекции. Об этом заявил министр транспорта, коммуникаций и общественных работ Яннис Карусос, передает AFP.

Согласно данным агентства, в первоначальный список из 19 европейских стран, гражданам которых будет разрешено попасть на остров, вошли, в частности, Греция, Мальта, Болгария, Норвегия, Австрия, Финляндия, Словения, Венгрия, Израиль, Дания, Германия, Словакия и Литва.

При этом на первом этапе послаблений, с 9 июня, сдавать тест на COVID-19 за 72 часа до прибытия обяжут всех туристов. После 20 июня, с началом второго этапа снятия ограничений, требование сохранится только для туристов из Швейцарии, Польши, Румынии, Хорватии, Эстонии и Чехии.

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Согласно последним данным, на Кипре зафиксировано 923 подтвержденных случаея COVID-19. При этом из больниц был выписан 561 пациент, 17 носителей инфекции скончались. Власти продлили запрет на коммерческие рейсы в страну и из нее почти до конца мая, от него освобождены только грузовые, вывозные и некоторые гуманитарные рейсы.

20 мая с аналогичным заявлением выступила еще одна страна. Глава министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что в июне республика не планирует принимать туристов из России и других «стран риска» и будет открываться для других государств поэтапно. В целом предполагается, что количество иностранцев не превысит 20 процентов от общего числа отдыхающих в Турции.

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