Лидеру оппозиционеров в Сербии разбили голову

В ходе протестов и беспорядков у здания парламента в Белграде лидеру оппозиционного движения Сергею Трифуновичу разбили голову. В толпе у здания Скупщины кто-то ударил его фотоаппаратом, сообщает РИА Новости.

Предположительно, причиной нападения стал его отказ бойкотировать выборы в парламент 21 июня. После этого, пишет агентство, его стали критиковать бывшие соратники по оппозиции. По словам лидера, протестующие могут намеренно дискредитировать акцию и провоцировать конфликты.

«Мы пришли сюда, чтобы поддержать протест, но место перед самым парламентом заняли, насколько я понимаю сторонники (правого) движения "Левиафан", все в черном, храбрые, когда их много. И произошло то, что произошло, не видел, кто и как меня бил», — сказал Трифунович.

Полиция применяет против протестующих слезоточивый газ. Те, в свою очередь, кидают в правоохранителей дорожные знаки, мусор, камни и пиротехнику.

С 7 июля в Белграде проходят протестные акции против карантинных мер, введенных правительством, — сербы пошли на штурм здания парламента в знак протеста. Небольшой группе удалось пробиться через полицейский кордон и ворваться в парламентское здание, но их оттеснили полицейские. После прибытия подкреплений силовики использовали слезоточивый газ, чтобы отогнать толпу от парламента.

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