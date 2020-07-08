Побитые полицией сербы вернулись на лавочку допить пиво и попали на видео

Полиция побила дубинками сербов, которые решили выпить пива на лавочке во время акций протеста. Видео инцидента появилось в Twitter.

На опубликованных кадрах видно, что три человека с бутылками пива присели на лавочку, в какой-то момент к ним подбегают полицейские и начинают бить их дубинками. Когда молодые люди перестают оказывать сопротивление, стражи порядка отступают, а группа молодых людей возвращается на лавочку допивать пиво.

С 7 июля в Белграде проходят протестные акции против карантинных мер, введенных правительством, — сербы пошли на штурм здания парламента в знак протеста. Небольшой группе удалось пробиться через полицейский кордон и ворваться в парламентское здание, но их оттеснили полицейские. После прибытия подкреплений силовики использовали слезоточивый газ, чтобы отогнать толпу от парламента.

По словам президента Сербии Александра Вучича, в беспорядках виноваты иностранные спецслужбы.

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