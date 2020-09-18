Познер оценил шансы Навального на получение Нобелевской премии

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал сообщение о том, что Алексея Навального выдвинула на Нобелевскую премию мира группа «профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией». В комментарии, опубликованном на сайте «Познер Online», журналист оценил его шансы на получение награды.

Отвечая на вопрос читателя, Познер отметил, что допускает победу Навального среди номинантов. «Но если это случится, то это вовсе не потому, что он "боролся за мир во всем мире", это будет за то, что его отравили», — подчеркнул журналист.

По мнению ведущего, это будет странным основанием для получения награды. Он добавил, что Навальный достоин уважения за свою деятельность, но Нобелевская премия тут ни при чем. Журналист подчеркнул, что не считает получение Нобелевской премии мира признанием заслуг. Ведущий пояснил, что в выборе победителя есть и политический момент.

«Например, когда президенту [США с 2008 по 2016 год Бараку] Обаме дали эту премию, ведь для этого не было никаких оснований, кроме сугубо политических», — вспомнил Познер. Американский политик получил награду в 2009 году за усилия в укреплении международной дипломатии и сотрудничества.

Ранее Владимир Познер заявил, что западные страны испытывают безразличие к Навальному. Журналист считает, что на самом деле Западу «абсолютно наплевать» на оппозиционера. Он уверен, что заявления политиков стран ЕС — «мерзкие политические игры».

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Сначала его госпитализировали в Омске, затем доставили в берлинскую клинику «Шарите». 2 сентября власти Германии сообщили, что военные токсикологи обнаружили в организме следы вещества из группы «Новичок». Российские врачи настаивают на том, что до вывоза Навального за границу отравляющих веществ в его организме не было.