Ведущий Первого канала извинился за видео про Навального

Ведущий Первого канала Артем Шейнин извинился за видео про Алексея Навального в эфире передачи «Время покажет». Он пояснил, что в предыдущем выпуске показали отредактированный ролик из номера отеля в Томске, где Навальный находился до госпитализации. Выпуск опубликован на сайте телеканала.

В показанном в эфире программы видео из номера циферблат будильника был размыт таким образом, что зрители не могли увидеть время съемки. Утверждалось, что эффект наложили при первой публикации ролика. «На самом деле съехал блюр (эффект размытия в видеоредакторе — прим. «Ленты.ру»). Мы, проверяя себя, это обнаружили, целый разнос у нас был. В результате выяснилось, что они не были заблюрены [в оригинальном видео]», — подчеркнул ведущий.

По словам ведущего, в дневном выпуске «произошла техническая ошибка». «Мы себя фильтруем тройным фильтром! Потому что отвечаем за свои слова и дела в отличие от этих ребятишек», — добавил Шейнин.

Ведущий признал, что в программе действительно имела место ошибка, и обратился к соратникам оппозиционера. «Учитесь — мы ошиблись и признали свою ошибку. Вам бы тоже стоило работать посерьезнее», — подчеркнул он.

17 сентября соратники Навального из Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовали видео из его номера. В нем была показана и бутылка с водой, на которой, по утверждению европейских специалистов, были обнаружены следы вещества из группы «Новичок».

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику «Шарите». Вечером 2 сентября власти ФРГ сообщили, что военные токсикологи обнаружили в организме следы вещества из группы «Новичок». По словам немецкого канцлера Ангелы Меркель, эти данные не вызывают сомнений. Российские врачи настаивают на том, что до вывоза Навального за границу отравляющих веществ в его организме выявлено не было.