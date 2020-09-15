Мясников призвал Навального «поступить честно»

Главный врач московской городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников обратился к вышедшему из комы Алексею Навальному. В посте в Telegram медик посоветовал ему «поступить честно» и «наперекор своим советчикам».

По словам Мясникова, Навальный отказался давать свое согласие на то, чтобы немцы поделились с российской стороной данными его лабораторных анализов. Он призвал Навального дать согласие на предоставление медицинской информации и отметил, что это поможет остановить «нагнетание обстановки» и предотвратит «несправедливые санкции».

«Ведь ты же сам лучше других понимаешь, что власть тебя не травила, тебе наши спасли жизнь, а те же власти разрешили вывезти тебя на лечение в Германию, хотя принципиально важных медицинских причин для этого не было», — обратился Мясников к Навальному. Врач также считает, что сегодня у него «наконец есть шанс заслужить уважение людей».

Ранее 15 сентября Навальный опубликовал первый пост в Instagram после выхода из комы. Оппозиционер выложил снимок, на котором он запечатлен на больничной койке в окружении семьи. «Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам», — подписал он фотографию.

2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок», и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения. Российские врачи заявляют, что никаких ядов в анализах пациента не обнаружили.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине.