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Познер констатировал безразличие Запада к Навальному

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Алексей Навальный
Алексей Навальный
Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»

Телеведущий Владимир Познер заявил, что западные страны испытывают безразличие к Алексею Навальному в связи с его госпитализацией в немецкую клинику и заявлением об обнаружении в его организме следов «Новичка». Журналист считает, что на самом деле Западу «абсолютно наплевать» на россиянина. Комментарий опубликован на сайте «Познер Online».

«В глубине души я уверен, что Западу абсолютно наплевать на Навального, просто это можно использовать», — констатировал Познер. По его мнению, за рубежом такое же отношение было и к другим людям, которые выступали против действий властей.

В пример журналист привел ситуации писателя Александра Солженицына, академика Андрея Сахарова и писателя Бориса Пастернака. Он считает, что Западу «было наплевать» и на них.

«Это все мерзкие политические игры», — уверен ведущий. По мнению Познера, руководству западных государств глубоко наплевать на свободу россиян, возможность говорить или не говорить. «Поэтому какая там "последняя черта", через пару-тройку месяцев вообще об этом забудут, но будут вспоминать при случае», — заключил журналист.

Ранее Владимир Познер заявил, что не сомневается в данных Германии об обнаружении следов вещества из группы «Новичок» у Алексея Навального. Однако он считает российские власти непричастными к произошедшему, так как отравление «гораздо хуже для власти в целом», чем деятельность оппозиционера.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие врачи заявили об отравлении россиянина веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы.

Вечером 2 сентября в правительстве ФРГ сообщили, что военные токсикологи обнаружили в организме оппозиционера следы вещества из группы «Новичок». По словам немецкого канцлера Ангелы Меркель, не вызывает сомнений, что россиянин действительно был отравлен «Новичком».

Российские врачи настаивают на том, что до вывоза Навального за границу отравляющих веществ в его организме выявлено не было. 7 сентября Навального вывели из искусственной комы.

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