Белорусский госканал поверил в выдвижение Лукашенко на Нобелевскую премию мира

Белорусский госканал ОНТ поверил в новость сатирического информационного агентства «Панорама» о том, что президента республики Александра Лукашенко выдвинули на Нобелевскую премию мира. Сообщение об этом появилось в Telegram телеканала.

В новости от «Панорамы», опубликованной 27 сентября, утверждалось, что заявку в Нобелевский комитет направила член президентского совета по развитию науки, доцент БГПУ имени Максима Танка, кандидат социологических наук Галина Коваленко. В материале также отмечалось, что заявка была одобрена Нобелевским комитетом.

Изображение: скриншот телеграм-канала «Телеканал ОНТ»

«Я считаю, что наш президент больше всех заслуживает этой премии, потому что он сохранил мир в государстве. Другие кандидаты попросту притянуты за уши, не исключаю, что все уже решено и без нас между крупными игроками», — приводились в материале сатирического издания слова несуществующей женщины. Она также утверждала, что одобрение заявки свидетельствует о том, что «заслуги» Лукашенко «как минимум признают на мировом уровне».

Материалы по теме «Наглый плевок в лицо народу» Фальшивые протоколы, приписки и угрозы: как Лукашенко на самом деле победил на выборах Протесты по красоте Белорусы изобретают новые способы борьбы с властью. Для этого им даже не надо выходить на митинги

В посте телеканала ОНТ, посвященном фейковой новости, также говорилось, что Лукашенко «не допустил анархии, иностранной интервенции и гражданской войны».

Ранее ведущий Григорий Азаренок в программе «Тайные пружины политики — 2020» на белорусском канале СТВ заявил, что реальным врагом Александра Лукашенко являются не определенные страны, а некое «глубинное государство». «Это мистическая, духовная война», — подчеркнул ведущий.

В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые акции протеста. Их участники требуют отставки Александра Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Митингующие сообщали о неоднократных насильственных действиях при задержании.

Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать по методике цветных революций. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.