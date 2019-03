ЦРУ опять оконфузилось при поиске знающих русский язык агентов

Центральное разведывательное управление США снова объявило о поиске сотрудников со знанием русского языка. На фотографию билборда в метро Вашингтона обратил внимание Telegram-канал «Железный занавес».

На растяжке размещен текст «Ваше владение иностранными языками are vitally important to our national security». Авторы этой рекламы хотели привлечь внимание говорящей на русском языке аудитории, однако ошиблись с формой английского глагола состояния «to be», вызвав рассогласование единственного и множественного чисел в целой фразе. Дословный перевоз фразы звучит «Ваше владение иностранными языками жизненно важны для нашей национальной безопасности».

Похожим образом ЦРУ оконфузилось в июле 2018 года, когда также озаботилось поиском русскоговорящих сотрудников. Тогда во фразе «Are you an US citizen with a college degree?» использован неопределенный артикль «an», хотя по правилам должен стоять «a», поскольку первый звук следующего слова [ju:] является гласным.

