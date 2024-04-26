Раскрыты предпочтения россиян при покраске яиц на Пасху

«Кукушка»: 44 процента опрошенных красят яйца на Пасху покупными красителями

Исследовательская платформа «Кукушка» опросила 1 200 россиян, чтобы узнать, как они относятся к Празднику Воскресения Христова. Выяснилось, что треть из них (28 процентов) не празднуют Пасху. О том, как Светлое Воскресенье отмечают остальные 72 процента, какими красителями они предпочитают красить яйца и где берут куличи, ознакомившись с результатами исследования, узнала «Лента.ру».

Россиянам задали вопрос о том, что для них значит праздник Пасхи. Выяснилось, что для 36 процентов это семейная традиция. 28 процентов называют этот день священным религиозным обрядом. Для 27 процентов Светлое Воскресенье — это культурно-историческая традиция. Для 9 процентов этот день не значит ничего.

По данным аналитиков, те, кто празднует Пасху, чаще всего делают это с родственниками в широком семейном кругу (68 процентов). Каждый четвертый респондент проводит Воскресение Христово в узком семейном кругу — только с супругом/супругой и детьми. 8 процентов в этот день встречаются с друзьями, 4 — отмечают со своей второй половинкой и еще 4 — с коллегами.

Согласно исследованию, больше половины опрошенных (59 процентов) не ходят в церковь на Пасху. В то же время 25 процентов респондентов посещают пасхальные богослужения, 11 — ходят в церковь, чтобы освятить куличи, а 5 — на крестный ход. Кроме того, 29 процентов опрошенных смотрят онлайн-трансляции церковных богослужений в прямом эфире или в записи, а 3 процента используют гаджеты, чтобы в этот день общаться со священнослужителями.

Опрос показал, что 44 процента красят яйца самостоятельно при помощи покупных красителей. 26 процентов красят их натуральными красителями, например, луковой шелухой или свеклой. Каждый пятый покупает уже окрашенные яйца, и 10 процентов не красят их совсем.

Что касается традиционной выпечки, многие (36 процентов) предпочитают покупать готовый кулич в пекарне или ресторане. 26 процентов покупают готовый кулич в супермаркете, 16 — получают домашние куличи от родственников или друзей и столько же пекут их самостоятельно. 3 процента заказывают куличи у профессиональных кондитеров, и столько же не приобретают их вовсе.

Соблюдает Великий пост почти половина респондентов (41 процент). Из них 23 процента строго придерживаются предписаний, 9 — соблюдают пост только в Страстную неделю и 9 ограничивают себя лишь в нескольких продуктах. Большинство (59 процентов) не соблюдают пост совсем.

Ранее стало известно, что за три года традиционный пасхальный набор угощений в России подорожал на 35 процентов. Стоимость угощений выросла из-за роста цен на сахар и яйца, заключили специалисты.