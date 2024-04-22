В России подорожали угощения к Пасхе

Forbes: традиционный пасхальный набор в России за три года стал дороже на 35 %

За три года пасхальный набор угощений в России подорожал на 35 процентов. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на подсчеты компании Petrova Five Consulting.

Аналитики смотрели на цены традиционных куличей, творожной массы и яиц. Стоимость угощений выросла из-за роста цен на сахар и яйца, заключили специалисты. В денежном выражении набор стоил 819,5 рубля в 2021 году и 1105,7 рубля — в 2024.

Ранее в апреле Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила производителей о недопустимости рост цен на яйца перед Пасхой. ФАС напомнила, что в условиях возможного увеличения спроса участникам рынка надо помнить о сдерживании цен на социально значимые продукты в интересах потребителей и соблюдении принципов ответственного ценообразования.

В этом году православная Пасха приходится на 5 мая.