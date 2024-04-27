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06:42, 27 апреля 2024Наука и техника

В зоне СВО заметили БМП-3 с динамической защитой

В зоне СВО заметили БМП-3 со штатной динамической защитой 4С24
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российскую боевую машину пехоты БМП-3 со штатным комплектом динамической защиты заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал «Воевода вещает».

На записи виден боец, который стоит на фоне БМП со штатной динамической защитой. Машина получила контейнеры на основе разработанных «НИИ Стали» элементов динамической защиты 4С24, которые прикрывают корпус и башню БМП-3.

Впервые БМП-3 с динамической защитой продемонстрировали в 2001 году. Блоки, которые нечувствительны к прострелу пулей калибра 12,7 миллиметра, повышают живучесть машины при поражении легкими противотанковыми средствами.

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В январе в концерне «Калашников» сообщили о принятии на вооружение комплекса динамической защиты для БМП-3 и организации его серийного производства.

В сентябре 2022 года концерн «Калашников» показал испытания контейнера динамической защиты, который предназначен для БМП-3. Элементы динамической защиты сработали, обеспечив полное разрушение кумулятивной струи боевой части противотанковой гранаты.

ЖЗЛ
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      Даниил Иринин
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