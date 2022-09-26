Испытания динамической защиты БМП-3 показали на видео

«Калашников» показал испытания динамической защиты на основе элементов 4С24 для БМП-3

В России испытали контейнер динамической защиты, который предназначен для танков, боевых машин пехоты БМП-3 и бронетранспортеров (БТР). Соответствующее видео на YouTube опубликовал концерн «Калашников».

Контейнер на основе разработанных «НИИ Стали» элементов динамической защиты (ЭДЗ) 4С24 испытали на полигоне Алабино. Макет борта танка с динамической защитой поразили из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 с выстрелом ПГ-7ВС, который пробивает не менее 400 миллиметров броневой стали.

Отмечается, что элементы динамической защиты сработали, обеспечив полное разрушение кумулятивной струи боевой части противотанковой гранаты. В результате испытаний удалось подтвердить уровень защиты контейнера на основе ЭДЗ 4С24, который составил не менее 500 миллиметров.

Ранее в сентябре начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-майор Александр Шестаков сообщил, что участвующие в спецоперации по защите Донбасса БМП и БТР получили комплекты дополнительной защиты.

В том же месяце в концерне «Калашников» отметили, что комплекс на основе ЭДЗ 4С24 обеспечивает защиту от моноблочных кумулятивных боеприпасов, бронебойных пуль, а также снарядов калибра 30 миллиметров.