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18:45, 16 января 2024Наука и техника

«НИИ стали» в три раза нарастило выпуск защиты для техники

«Калашников»: «НИИ стали» в 3 раза нарастило выпуск защиты для техники и военных

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российское предприятие «НИИ стали» (входит в концерн «Калашников») в 2023 году нарастило выпуск защиты для военнослужащих и техники. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

«По итогам 2023 года АО "НИИ стали" увеличило объем выполненных работ, в том числе по гособоронзаказу, в три раза в сравнении с 2022 годом. Для реализации ГОЗ было создано несколько новых производственных участков, вдвое расширено специализированное производство», — говорится в сообщении.

В концерне отметили, что на вооружение был принят комплекс динамической защиты для боевых машин пехоты БМП-3, который производят серийно. Также началось серийное освоение комплекса средств снижения заметности для танков, а разработка комплекса для другой военной техники продолжается. Кроме того, предприятие наладило серийный выпуск новых элементов динамической защиты, включая 4С24 и 4С25.

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В сентябре 2023 года стало известно, что военнослужащие из зоны специальной военной операции (СВО) дали положительную оценку дополнительной защите БМП-3.

В мае пресс-служба «Курганмашзавода» сообщила о разработке комплектов навесной динамической защиты для БМП-3, которые можно устанавливать на машины в полевых условиях в зоне СВО.

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      Даниил Иринин
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