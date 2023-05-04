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17:13, 4 мая 2023Наука и техника

В России создали динамическую защиту для оснащения БМП-3 в зоне СВО

«Курганмашзавод» разработал комплекты динамической защиты для оснащения БМП-3 в зоне СВО
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Пивоваров/ РИА Новости

«Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») разработал комплекты навесной динамической защиты для боевых машин пехоты БМП-3, которые можно устанавливать на машины в полевых условиях в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе завода.

«Разработаны навесные комплекты динамической защиты, которые за счет контрвзрыва снижают пробивную способность попавшего в машину снаряда. На каждой новой БМП предусмотрена установка крепежных элементов под их установку. При этом оборудовать комплектами новые БМП-3 несложно», — сообщили на предприятии.

Там отметили, что комплекты можно устанавливать на задействованные в СВО машины. Для оборудования БМП-3 дополнительной динамической защитой в полевых условиях разработали инструкции.

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В апреле «Ростех» сообщил, что «Курганмашзавод» отгрузил Минобороны России очередную партию БМП-3, оснащенных основным прицелом наводчика-оператора «Содема».

В ноябре 2022 года стало известно, что в России началось серийное производство БМП-3 с динамической защитой. Машины получили экраны с креплениями для модулей динамической защиты.

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Даниил Иринин
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