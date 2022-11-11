В России началось производство БМП-3 с динамической защитой

Зампред Совбеза Медведев: в России начали серийный выпуск БМП-3 с динамической защитой

«Курганмашзавод» начал серийное производство боевых машин пехоты БМП-3 с модулями динамической защиты на башне для российской армии. Это следует из видео, опубликованного в Telegram-канале заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

На записи показаны цеха «Курганмашзавода» с новыми БМП-3. Машины получили экраны с креплениями для модулей динамической защиты. На каждой башне установлено по пять креплений справа и слева от орудий машины.

В сентябре концерн «Калашников» показал испытания контейнера динамической защиты на основе элементов 4С24, которая предназначена для защиты БМП-3, танков и бронетранспортеров. В результате испытаний подтвердили уровень защиты, который составил не менее 500 миллиметров.

В том же месяце в концерне сообщили, что комплекс динамической защиты массой 4,2 тонны для БМП-3 обеспечивает защиту тонкбронных проекций машины от кумулятивных боеприпасов, пуль и снарядов калибра 30 миллиметров.