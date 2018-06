ЦРУ занялось поиском говорящих на русском специалистов и ошиблось в родном языке

Американская разведка решила поискать кадры среди выпускников колледжей, владеющих русским языком. Объявление спецслужба опубликовала в своем официальном Twitter-аккаунте.

«Вы знаете русский язык? Вы гражданин США со степенью бакалавра? Вы интересуетесь служением своей стране? Посетите наш сайт, чтобы узнать подробности о вакансиях или возможностях для студентов», — говорится в твите. Сообщение дополнено картинкой с кириллической надписью «вы говорите по-русски?».

Примечательно, что объявление на английском языке написано с ошибкой. Пользователи указали, что во фразе «Are you an US citizen with a college degree?» использован неопределенный артикль «an», хотя по правилам должен стоять «a», поскольку первый звук следующего слова [ju:] является согласным.

ЦРУ периодически выкладывает подобные объявления о трудоустройстве. Так, в сентябре 2017 года спецслужба подыскивала человека на должность сотрудника-лингвиста, заманивая предложением поучаствовать в «раскрытии правды».

