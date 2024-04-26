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18:20, 26 апреля 2024Наука и техника

Пользователи Apple полюбили автомобиль Xiaomi

В Xiaomi заявили, что более половины владельцев автомобиля SU7 — фанаты Apple

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

В корпорации Xiaomi отметили, что пользователи Apple активно приобретают автомобили китайского бренда. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Во время Пекинского автосалона генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь заявил, что пользователи гаджетов Apple полюбили электрокар Xiaomi. Речь идет о модели Super Ultra 7 (SU7) — первом автомобиле бренда. По его словам, чуть более половины всех покупателей SU7 — 51,9 процента — являются фанатами американского бренда. Цзюнь не стал раскрывать, как именно в Xiaomi узнали информацию о пристрастиях покупателей машин.

Тем не менее руководитель Xiaomi объяснил успех SU7 среди пользователей Apple наличием сервиса CarPlay, который позволяет связать iPhone или iPad с мультимедийной системой автомобиля. Также Цзюнь заявил, что в компании изначально стремились создать дружественный пользователям Apple электрокар.

Также Лэй Цзюнь отметил, что половину покупателей Xiaomi SU7 представляют женщины. Кроме того, 29 процентов потребителей ранее пользовались автомобилями марок Mercedes-Benz, BMW или Audi.

В конце февраля источники Bloomberg заявили, что корпорация Apple закрыла проект по выпуску электромобиля после нескольких лет разработки. Сотрудники, занимавшиеся проектом, перейдут в отдел, посвященный изучению искусственного интеллекта (ИИ).

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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