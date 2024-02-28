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16:19, 28 февраля 2024Наука и техника

Apple отменила выпуск электромобиля

Bloomberg: Apple отменила проект по выпуску собственного электромобиля

Фото: Aly Song / Reuters

Корпорация Apple закрыла проект по выпуску электромобиля после нескольких лет разработки. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации источников агентства, главный операционный директор компании Джефф Уильямс 27 февраля сообщил сотрудникам, что проект Apple Car отменен. В группу, занимавшуюся разработкой электромобиля с автономным управлением, входило около двух тысяч сотрудников. Большая часть специалистов перейдет в отдел искусственного интеллекта (ИИ), который возглавляет Джон Джаннандреа.

Журналисты Bloomberg отметили, что слухи об отмене проекта ходили продолжительное время. Источники рассказывали, что в компании оценивали целесообразность запуска нового продукта и выход на автомобильный рынок. Apple планировала выпустить электрокар в 2026 году.

В материале говорится, что первые отчеты о том, что IT-гигант занялся разработкой электромобиля, появились в 2014 году. Apple неоднократно меняла концепцию и руководство ответственной за разработку группы из-за внутренних разногласий.

В мае 2023 года министерство юстиции США предъявило обвинения бывшему сотруднику Apple Вану Вэйбао. Власти обвинили его в краже технологий Apple Car, который специалист якобы предпринял в 2021 году.

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      Андрей Ставицкий
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