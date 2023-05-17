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20:05, 17 мая 2023Наука и техника

Apple обвинила в краже технологий бывшего сотрудника

CNBC: Минюст США обвинил бывшего сотрудника Apple в краже технологий компании

Фото: Laurenz Heymann / Unsplash

Министерство юстиции США предъявило обвинения бывшему сотруднику Apple Вану Вэйбао. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Как стало известно журналистам медиа, работавшего в Apple до 2018 года Вэйбао обвинили в краже технологий корпорации. Инженер занимался разработкой беспилотного автомобиля, а затем похитил весь исходный код Apple Car. В 2021 году Ван Вэйбао возглавил разработку беспилотных автомобилей в совместном предприятии китайских Baidu и Geely.

По информации следствия, после ухода из Apple Вэйбао устроился на работу в медицинский стартап Singularity.AI. В июне 2018 года против него возбудили уголовное дело по факту кражи конфиденциальных данных компании — отмечается, что после обыска в своей квартире Ван Вэйбао купил билет на самолет в Китай и покинул страну. Журналисты CNBC отметили, что специалист опасается преследования и вряд ли вернется в США, так как там ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Вэйбао является третьим сотрудником подразделения Apple Car, которому предъявили обвинения в краже технологий, — также власти США обвинили в краже коммерческой тайны инженеров Джичжуна Чена и Сяолана Чжану. Последний признался в совершении преступления.

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Как сообщили журналисты, правительство США обеспокоено тем, что Китай использует различные тактики для кражи конфиденциальной информации у американских компаний — в том числе «коррумпированных инсайдеров».

В середине мая журналисты Bloomberg выяснили, что Apple покинет третий за два месяца топ-менеджер. Так, из компании уйдет Пит Дистад, который возглавлял подразделение Apple TV+.

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Андрей Ставицкий
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