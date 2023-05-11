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20:03, 11 мая 2023Наука и техника

Apple уволила третьего за два месяца топ-менеджера

Bloomberg: Apple покинет третий за два месяца топ-менеджер Пит Дистад

Фото: Mike Segar / Reuters

Американскую компанию Apple продолжили покидать руководители подразделений фирмы. Об этом сообщает Bloomberg.

IT-гигант покинет Пит Дистад, который возглавлял подразделение Apple TV+. Специалист отвечал за стриминговый и спортивный бизнес корпорации, Дистад перешел в Apple из Hulu в 2013 году. О причинах увольнения топ-менеджера не сообщается.

По словам журналистов Bloomberg, Дистад стал третьим за два месяца руководителем Apple, который покинул корпорацию. Ранее из нее ушли Питер Стерн и Майкл Эбботт — куратор сервисов Apple и руководитель платформы iCloud. Авторы агентства отметили, что при этом в корпорации Тима Кука ранее отрицали начавшуюся волну увольнений сотрудников. В Apple отказались комментировать новость об уходе Пита Дистада.

В материале говорится, что ушедшие из IT-компании руководители отвечали за развитие и продвижение сервисов, которые в последнее время показывали уверенный рост. При этом продажи гаджетов Apple снизились.

Ранее стало известно, что Apple заработала на продаже цифровых услуг 20,9 миллиарда долларов в первом квартале, таким образом установив рекорд. Общая выручка IT-гиганта за первый квартал года составила 94,8 миллиарда долларов.

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Андрей Ставицкий
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