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09:01, 10 мая 2023Наука и техника

Apple установила рекорд по продажам цифровых сервисов

Apple заработала на продаже цифровых услуг 20,9 миллиарда долларов в первом квартале

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Apple отчиталась о рекорде по выручке от продажи цифровых сервисов. Об этом сообщается в квартальном отчете на сайте корпорации.

Рост выручки от цифровых услуг составил 6 процентов — в первом квартале года Apple заработала на этом 20,9 миллиарда долларов. Таким образом, компания установила личный рекорд. Однако этот показатель ниже прогнозируемого — 21,1 миллиарда долларов. Глава Apple Тим Кук отметил, что корпорации удалось достичь успеха, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию.

Общая выручка IT-гиганта за первый квартал года составила 94,8 миллиарда долларов — аналитики ожидали, что показатель составит 92,96 миллиарда долларов. Операционная прибыль снизилась на 5,5 процента — до 28,3 миллиарда долларов, чистая прибыль упала на 3,4 процента — до 24,16 миллиарда долларов.

Также стало известно, что выручка с продаж iPhone выросла на 2 процента, достигнув 51,33 миллиарда долларов. Продажи планшетов iPad упали на 13 процентов — компания заработала на них 6,7 миллиарда долларов. Продажи компьютеров Mac рухнули на 31 процент, до 7,2 миллиарда долларов.

В начале мая журналисты издания XDA перечислили пять самых провальных продуктов Apple. В список вошли золотые часы Apple Watch Edition, дешевый телефон iPhone 5c и компьютер Power Mac G4 Cube.

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Андрей Ставицкий
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