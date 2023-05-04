Перечислены главные провалы Apple

XDA: золотые часы и недорогой iPhone 5c оказались в списке главных провалов Apple

Журналисты издания XDA перечислили пять самых провальных продуктов Apple. Об этом сообщается на сайте медиа.

В список вошла золотая версия первых смарт-часов — Apple Watch Edition, которые вышли в 2015 году. По словам журналистов, решение выпустить гаджет с корпусом из настоящего золота по очень высокой цене, который неизбежно устареет через несколько лет, очевидно оказалось не самым лучшим. Представленный в 2013 году iPhone 5c авторы издания также назвали неудачным: несмотря на то, что недорогой девайс был дешевле флагмана iPhone 5s на 100 долларов, телефон провалился в продаже.

В топ главных неудач американской компании специалисты включили компьютер Power Mac G4 Cube. В материале говорится, что девайс был очень ограниченным — он получил мощный процессор, но остался без активного охлаждения. Выпущенный в середине 90-х годов КПК Newton MessagePad, идея которого казалась многообещающей, также провалился в продаже — модель разошлась тиражом всего 200 тысяч экземпляров.

В заключение авторы включили в список персональный компьютер Apple Lisa, который предлагали по цене 10 тысяч долларов — около 30 тысяч долларов в пересчете на современные деньги или порядка 2,4 миллиона рублей. По словам журналистов, Apple прогадала, так как в это время людям не был нужен такой дорогой компьютер.

В конце апреля авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что Apple не планирует развивать линейку дешевых смартфонов в ближайшие годы. По словам специалиста, корпорация не будет выпускать новые аппараты серии SE в течение как минимум двух лет.