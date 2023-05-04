Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:56, 4 мая 2023Наука и техника

Перечислены главные провалы Apple

XDA: золотые часы и недорогой iPhone 5c оказались в списке главных провалов Apple

Фото: Mike Segar / Reuters

Журналисты издания XDA перечислили пять самых провальных продуктов Apple. Об этом сообщается на сайте медиа.

В список вошла золотая версия первых смарт-часов — Apple Watch Edition, которые вышли в 2015 году. По словам журналистов, решение выпустить гаджет с корпусом из настоящего золота по очень высокой цене, который неизбежно устареет через несколько лет, очевидно оказалось не самым лучшим. Представленный в 2013 году iPhone 5c авторы издания также назвали неудачным: несмотря на то, что недорогой девайс был дешевле флагмана iPhone 5s на 100 долларов, телефон провалился в продаже.

В топ главных неудач американской компании специалисты включили компьютер Power Mac G4 Cube. В материале говорится, что девайс был очень ограниченным — он получил мощный процессор, но остался без активного охлаждения. Выпущенный в середине 90-х годов КПК Newton MessagePad, идея которого казалась многообещающей, также провалился в продаже — модель разошлась тиражом всего 200 тысяч экземпляров.

Материалы по теме:
Запас прочности. Apple выпустила iPad с процессором от компьютера. Зачем ему такая мощность?
Запас прочности.Apple выпустила iPad с процессором от компьютера. Зачем ему такая мощность?
26 мая 2021
Дороже денег На что способны наушники Apple за 63 тысячи рублей
Дороже денегНа что способны наушники Apple за 63 тысячи рублей
18 марта 2021

В заключение авторы включили в список персональный компьютер Apple Lisa, который предлагали по цене 10 тысяч долларов — около 30 тысяч долларов в пересчете на современные деньги или порядка 2,4 миллиона рублей. По словам журналистов, Apple прогадала, так как в это время людям не был нужен такой дорогой компьютер.

В конце апреля авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что Apple не планирует развивать линейку дешевых смартфонов в ближайшие годы. По словам специалиста, корпорация не будет выпускать новые аппараты серии SE в течение как минимум двух лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Киевляне рассказали о ночном ударе по заводу «Арсенал»
Федерация фехтования Швеции запретила спортсменам соревноваться с россиянами
Попытки наладить расчеты между Россией и Индией в рупиях провалились
Кассовые сборы фильма «Вызов» превысили миллиард рублей
Последствия взрыва дронов над Кремлем попали на видео
Рогов назвал цель заявлений Киева о ЗАЭС
Джефф Бриджес высказался об участии в сиквеле «Большого Лебовски»
Власти второго по населению российского города подтвердили запрет на полеты БПЛА
Американский миллиардер купил острова миллионера-педофила
Перечислены главные провалы Apple
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.