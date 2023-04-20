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16:20, 20 апреля 2023Наука и техника

Apple откажется от выпуска iPhone SE

Инсайдер: Apple не будет выпускать новый iPhone SE в течение двух лет

Фото: Thai Nguyen / Unsplash

Apple не планирует развивать линейку дешевых смартфонов в ближайшие годы. Об этом в своем Twitter заявил авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко.

Ко рассказал, что скорректировал свой прогноз относительно выпуска доступного смартфона Apple. По информации специалиста, американская компания не будет выпускать новые аппараты серии SE в течение как минимум двух лет.

Мин-Чи Ко не стал раскрывать причины отказа Apple, но подчеркнул, что новый iPhone SE не входит в список запланированных устройств. При этом ранее Ко был уверен, что релиз обновленного доступного аппарата состоится не позднее 2024 года.

В середине апреля специалист предполагал, что iPhone SE четвертого поколения по многим характеристикам будет идентичен iPhone 14, который выпустили осенью 2022 года. Также автор отмечал, что с помощью нового SE Apple протестирует работоспособность модемов для 5G собственного производства.

Ранее журналисты издания Tom's Guide рассказали, что Apple прекратит производство iPhone 12, 14 Pro, 14 Pro Max и 13 mini. Компания намерена остановить продажи моделей после выхода смартфонов серии iPhone 15.

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Андрей Ставицкий
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