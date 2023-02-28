Раскрыт новый iPhone SE

Инсайдер: Apple возобновила разработку iPhone SE 4 с OLED-дисплеем

Компания Apple запланировала выпуск нового смартфона серии SE на 2024 год. Об этом в своем Twitter заявил авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко.

Специалист заявил, что в компании возобновили разработку нового доступного телефона. Согласно раскрытым данным, девайс получит дизайн в стиле iPhone 14 — безрамочную переднюю панель с «монобровью» и OLED-матрицей. По словам Мин-Чи Ко, переход к OLED — важнейшее нововведение серии. Телефон выйдет не раньше первой половины 2024 года.

Аналитик отметил, что iPhone SE четвертого поколения должен получить 5G-модем производства Apple. Судя по всему, он будет поддерживать частоту менее 6 гигагерц. Однако неясно, сможет ли корпорация отказаться от компонентов от Qualcomm и полностью перейти на свое оборудование при производстве смартфонов серии iPhone 16.

Последний актуальный смартфон серии iPhone SE был представлен в марте 2022 года. Аппарат получил 4,7-дюймовый IPS-дисплей, чип A15, 4 гигабайта оперативной памяти, поддержку 5G, одинарную камеру разрешением 12 мегапикселей.

В конце декабря инсайдер Мин-Чи Ко сообщил, что Apple может отменить выход нового смартфона серии iPhone SE. Аналитик уточнил, что в корпорации обратили внимание на сниженный спрос на недорогие телефоны, поэтому могут либо отложить производство устройства, либо вовсе отменить его выпуск.