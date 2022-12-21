Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:40, 21 декабря 2022Наука и техника

Выход нового iPhone SE сорвали

Инсайдер сообщил, что Apple отложит или отменит выпуск смартфона iPhone SE

Фото: Stephen Lam / Reuters

Компания Apple может отменить выход нового смартфона серии iPhone SE. Об этом сообщает издание MacRumors.

В отчете авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что в компании оценивают необходимость выпуска iPhone SE четвертого поколения. Ранее сообщалось, что новый аппарат должен будет выйти в 2023 году. По словам инсайдера, в Apple обратили внимание на сниженный спрос на недорогие телефоны, поэтому могут либо отложить производство устройства, либо вовсе отменить его выпуск.

Специалист рассказал, что выход iPhone SE четвертого поколения сорвали в том числе потому, что выросла себестоимость производства модели. В новом поколении компания намерена перейти на новый дизайн с «монобровью», который потребует дополнительных затрат. Мин-Чи Ко отметил, что оптимизация, в рамках которой Apple собирается отменить выпуск ряда гаджетов, поможет корпорации проще справиться с проблемами глобального экономического кризиса 2023 года.

Журналисты напомнили, что iPhone SE 4 должен получить 6,1-дюймовый дисплей с экранным вырезом, новый чип, встроенный в боковую кнопку дактилоскопический сенсор Touch ID или биометрический сенсор Face ID.

Оригинальный iPhone SE вышел в 2016 году. В 2020 и 2022 годах Apple представила второе и третье поколение устройств соответственно.

В октябре аналитик Росс Янг заявил, что будущий iPhone SE получит некоторые характеристики от модели iPhone Xr — 6,1-дюймовый IPS-экран с «монобровью». По информации Янга, релиз телефона запланирован на 2024 год.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Путин анонсировал поставки «Сармата» российской армии
Путин начал выступление на коллегии Минобороны с минуты молчания
Путин заявил о достаточном числе мобилизованных в зоне СВО
Россияне посчитали рациональным забрать деньги из банков
В США призвали оспорить превосходство России в Арктике
Собчак показала новый дом
Шойгу заявил о стремлении Запада затянуть конфликт на Украине
Путин высказался о повсеместности беспилотников в ВС России
Путин заявил о проблемах при проведении частичной мобилизации
Путин оценил уровень вооружений в составе ядерной триады
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.