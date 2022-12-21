Выход нового iPhone SE сорвали

Инсайдер сообщил, что Apple отложит или отменит выпуск смартфона iPhone SE

Компания Apple может отменить выход нового смартфона серии iPhone SE. Об этом сообщает издание MacRumors.

В отчете авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что в компании оценивают необходимость выпуска iPhone SE четвертого поколения. Ранее сообщалось, что новый аппарат должен будет выйти в 2023 году. По словам инсайдера, в Apple обратили внимание на сниженный спрос на недорогие телефоны, поэтому могут либо отложить производство устройства, либо вовсе отменить его выпуск.

Специалист рассказал, что выход iPhone SE четвертого поколения сорвали в том числе потому, что выросла себестоимость производства модели. В новом поколении компания намерена перейти на новый дизайн с «монобровью», который потребует дополнительных затрат. Мин-Чи Ко отметил, что оптимизация, в рамках которой Apple собирается отменить выпуск ряда гаджетов, поможет корпорации проще справиться с проблемами глобального экономического кризиса 2023 года.

Журналисты напомнили, что iPhone SE 4 должен получить 6,1-дюймовый дисплей с экранным вырезом, новый чип, встроенный в боковую кнопку дактилоскопический сенсор Touch ID или биометрический сенсор Face ID.

Оригинальный iPhone SE вышел в 2016 году. В 2020 и 2022 годах Apple представила второе и третье поколение устройств соответственно.

В октябре аналитик Росс Янг заявил, что будущий iPhone SE получит некоторые характеристики от модели iPhone Xr — 6,1-дюймовый IPS-экран с «монобровью». По информации Янга, релиз телефона запланирован на 2024 год.