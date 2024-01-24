Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:48, 24 января 2024Наука и техника

Apple отложила выпуск беспилотного автомобиля

Bloomberg: Apple перенесла выпуск беспилотного автомобиля на 2028 год

Фото: Pair Srinrat / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Apple отложила выпуск первого беспилотного автомобиля. Об этом сообщает Bloomberg.

Источники в компании рассказали, что в Apple решили представить машину не раньше 2028 года. Также в корпорации пересмотрели планы на автомобиль — ранее инженеры планировали разработать электрокар с 4-ым уровнем автономности. Теперь руководители IT-гиганта рассматривают разработку авто с ориентацией на Tesla — максимум 2-й уровень автономности.

Так, 2-й уровень автономности предусматривает частичное управление автомобилем с помощью искусственного интеллекта с применением адаптивного круиз-контроля и различных технологий помощи водителю. «Этот уровень требует от водителей внимательно следить за дорогой и брать на себя управление в любой момент», — объяснили журналисты.

По сведениям источников, внутри компании перемены рассматриваются как поворотный момент для проекта Apple Car — либо компания выпустит автомобиль с урезанными функциями, либо снова пересмотрит свои планы с упором на автономность. Инсайдеры также рассказали, что совет директоров настаивал на выпуске Apple Car в 2023 году, но Тим Кук отстоял свою позицию и перенес премьеру автомобиля.

Ранее стало известно, что корпорация Apple наняла больше профессиональных водителей для тестирования собственного беспилотного автомобиля — до 162 человек. Самый большой штат у Waymo, которая наняла 664 водителя.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Нарушив договоренности, убили наших летчиков». Россия официально обвинила Украину в атаке на Ил-76 с бойцами ВСУ

      Россиянам рассказали о способе бесплатно смотреть футбол

      Польские фермеры вышли на протест из-за наплыва украинских товаров

      Apple отложила выпуск беспилотного автомобиля

      Ким Кардашьян похвасталась коллекцией сумок на 34 миллиона рублей

      Российские войска уничтожили французский ЗРК SAMP-T в зоне спецоперации

      В России девятиклассник готовил расправу в школе и рисовал кровью макет оружия

      ВСУ выпустили по российской территории две ракеты «Точка-У»

      Захватившего заложников в магазине цветов россиянина отправили на лечение

      Девушка украинского происхождения стала победительницей конкурса «Мисс Япония»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше