Apple отложила выпуск беспилотного автомобиля

Bloomberg: Apple перенесла выпуск беспилотного автомобиля на 2028 год

Корпорация Apple отложила выпуск первого беспилотного автомобиля. Об этом сообщает Bloomberg.

Источники в компании рассказали, что в Apple решили представить машину не раньше 2028 года. Также в корпорации пересмотрели планы на автомобиль — ранее инженеры планировали разработать электрокар с 4-ым уровнем автономности. Теперь руководители IT-гиганта рассматривают разработку авто с ориентацией на Tesla — максимум 2-й уровень автономности.

Так, 2-й уровень автономности предусматривает частичное управление автомобилем с помощью искусственного интеллекта с применением адаптивного круиз-контроля и различных технологий помощи водителю. «Этот уровень требует от водителей внимательно следить за дорогой и брать на себя управление в любой момент», — объяснили журналисты.

По сведениям источников, внутри компании перемены рассматриваются как поворотный момент для проекта Apple Car — либо компания выпустит автомобиль с урезанными функциями, либо снова пересмотрит свои планы с упором на автономность. Инсайдеры также рассказали, что совет директоров настаивал на выпуске Apple Car в 2023 году, но Тим Кук отстоял свою позицию и перенес премьеру автомобиля.

Ранее стало известно, что корпорация Apple наняла больше профессиональных водителей для тестирования собственного беспилотного автомобиля — до 162 человек. Самый большой штат у Waymo, которая наняла 664 водителя.