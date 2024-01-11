Раскрыты подробности о беспилотном автомобиле Apple

macReports: Apple увеличила количество беспилотных автомобилей для тестирования

Корпорация Apple наняла больше профессиональных водителей для тестирования собственного беспилотного автомобиля. Об этом сообщает издание macReports.

Журналисты медиа изучили подробные документы американских регуляторов и выяснили, что в начале 2024 года IT-гигант вывел на улицы штата Калифорния 68 беспилотных автомобилей. Также компания увеличила штат до 162 водителей, которые помогают тестировать машины и обучать алгоритмы.

Специалисты раскрыли информацию о том, что рекордное количество тестировщиков транспортных средств Apple — более 200 человек — было зарегистрировано в 2023 году. Однако спустя время корпорация свернула разработку и значительно сократила штат проекта Apple Car. По мнению журналистов, компания «зашла в тупик».

Больше всего беспилотных автомобилей в Калифорнии имеет компания Cruise, которая зарегистрировала 1015 транспортных средств. Самый большой штат у Waymo, которая наняла для тестирования беспилотников 664 человека. Ранее считалось, что Apple представит свой первый автомобиль в 2026 году, но затем в компании перенесли дату анонса.

В конце декабря в корпорации Xiaomi раскрыли некоторые данные своего первого электромобиля SU7. По словам руководителей корпорации, их электрокар «будет ехать не хуже Porsche Taycan Turbo» и конкурировать с Tesla.