Схрон с оружием и боеприпасами нашли на чердаке дома в Запорожской области

В Запорожской области найден схрон с оружием и боеприпасами на чердаке дома

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили схрон с оружием и боеприпасами на чердаке одного из домов в селе Обильное Мелитопольского района. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по Запорожской области.

Тайник был найден во время осмотра заброшенных сельских домовладений. Внутри него находились гранатомет, два автомата Калашникова с магазинами, полтысячи патронов калибра 5,45 мм, десять гранат с запалами, пять гранатометных осколочных выстрелов и две кустарно изготовленные гранаты. Содержимое тайника направили на экспертизу.

По данным силовиков, к организации схрона причастен 27-летний местный житель — член украинского военизированного националистического объединения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). В настоящее время он скрывается на подконтрольной Украине территории.

Ранее сотрудники Росгвардии обнаружили более 4,5 тысячи боеприпасов, в том числе и французского производства, в Луганской народной республике. Весь арсенал, принадлежащий Вооруженным силам Украины, был вывезен на склад.