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10:16, 18 апреля 2024Силовые структуры

В российском регионе росгвардейцы нашли оружие ВСУ французского производства

В ЛНР Росгвардия обнаружила 4,5 тысячи боеприпасов ВСУ французского производства

Фото: Пресс-служба Росгвардии

В Луганской народной республике (ЛНР) сотрудники Росгвардии обнаружили более 4,5 тысячи боеприпасов, в том числе и французского производства, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Из найденного тайника росгвардейцы изъяли 27 ручных осколочных и дымовых гранат с запалами, в том числе французского производства (OF-37), гранатометы РПГ-26, РШГ-2 и 31 выстрел к ним, а также более 4,5 тысячи боеприпасов к стрелковому оружию. Весь арсенал был вывезен на склад.

По данным силовиков, схрон ВСУ был хорошо замаскирован в нишах, в полу и заложен кирпичами. Инженерные подразделения Росгвардии обнаружили его в разрушенном производственном помещении недалеко от одного из поселков ЛНР. В поисках участвовала минно-розыскная собака.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии обнаружили еще один схрон с вооружением стран НАТО на территории Луганской народной республики (ЛНР).

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      Анна Габай
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