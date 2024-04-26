Турист отправился в отпуск с семьей и оказался парализован в первый день поездки

BirminghamLive: турист оказался парализован после похода в зал в Турции

Британский турист отправился в отпуск в Турцию с семьей и оказался частично парализован в первый день поездки. Об этом сообщает BirminghamLive.

Уточняется, что инцидент произошел 25 апреля на курорте Турции. 51-летний Марлон МакКормак пошел в тренажерный зал сразу после прибытия в отель. Вернувшись после тренировки, он сообщил невесте, 41-летней Анне Райан, что упал в зале. На тот момент мужчина чувствовал себя хорошо и заснул. Проснувшись, Марлон обнаружил, что не чувствует одну сторону тела.

Райан предположила, что ее жених пережил инсульт. В настоящее время мужчина находится в больнице, а его семья пытается собрать деньги на лечение.

Ранее американский турист отправился в Мексику и остался парализован после удара волны. Когда Джаред Хилл занимался серфингом на курорте Тулум, волна обрушилась на него и швырнула на песок, раздробив три позвонка.