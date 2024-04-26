Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:16, 26 апреля 2024Путешествия

Турист отправился в отпуск с семьей и оказался парализован в первый день поездки

BirminghamLive: турист оказался парализован после похода в зал в Турции

Фото: Lu Zhe / Xinhua / Globallookpress.com

Британский турист отправился в отпуск в Турцию с семьей и оказался частично парализован в первый день поездки. Об этом сообщает BirminghamLive.

Уточняется, что инцидент произошел 25 апреля на курорте Турции. 51-летний Марлон МакКормак пошел в тренажерный зал сразу после прибытия в отель. Вернувшись после тренировки, он сообщил невесте, 41-летней Анне Райан, что упал в зале. На тот момент мужчина чувствовал себя хорошо и заснул. Проснувшись, Марлон обнаружил, что не чувствует одну сторону тела.

Райан предположила, что ее жених пережил инсульт. В настоящее время мужчина находится в больнице, а его семья пытается собрать деньги на лечение.

Ранее американский турист отправился в Мексику и остался парализован после удара волны. Когда Джаред Хилл занимался серфингом на курорте Тулум, волна обрушилась на него и швырнула на песок, раздробив три позвонка.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      У арестованного замглавы Минобороны нашли роскошную недвижимость за миллиарды рублей. Как на это отреагировали в Кремле?

      Буланова рассказала о жизни с мужем-абьюзером

      В Литве поддержали идею разместить ядерное оружие НАТО в Польше

      Россиянам назвали условия легализации майнинга

      Пятеро россиян похитили предпринимателя из банка и вымогали у него деньги

      В водах крупнейшего порта Латинской Америки обнаружили кокаин

      Суд ООН примет решение по иску Никарагуа против Германии из-за поставок Израилю

      Священник ответил на вопрос о греховности поедания кулича до Пасхи

      Суд взял под стражу полицейского за взятку от ударившего ножом москвича

      Россиянин выставил на продажу четыре бракованные монеты за 27 миллионов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше