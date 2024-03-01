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19:01, 1 марта 2024Путешествия

Турист остался парализован ударом волны во время серфинга в Мексике

Американский турист остался парализован ударом волны во время серфинга в Тулуме

Фото: Francisco Jesús Navarro Hernández / Unsplash

Американский турист отправился в Мексику и остался парализован ударом волны. Об этом сообщает канал Khou 11.

Когда Джаред Хилл занимался серфингом на курорте Тулум, волна обрушилась на него и швырнула на песок, раздробив три позвонка. Его спутник Джастин Рэйфорд увидел, как друг тонет, и вытащил его из воды. К пострадавшему подбежал менеджер и сообщил, что бригада скорой уже в пути, однако через час ожидания Рэйфорду пришлось вызывать помощь самому.

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Хилл, который все это время испытывал мучительные боли, попал в больницу только через три часа после происшествия. Там путешественника отказались принять из-за сложности его травмы. После этого туристы провели два дня в поисках учреждения, где Хилла согласились бы прооперировать.

Американец заплатил за лечение 20 тысяч долларов (1,8 миллиона рублей), хотя у него была медицинская страховка. По приезде в США выяснилось, что Хиллу нужна еще одна операция на позвоночнике, чтобы возможность двигаться. Как заявил Рэйфорд, жизнь его друга по-прежнему находится под угрозой.

Другой турист попал в аварию на скутере в Таиланде и оказался парализован. Хотя у мужчины была оформлена туристическая страховка, медицинские расходы она не покрыла, поэтому он остался без денег на лечение.

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      Мария Борисова
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