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16:12, 9 февраля 2024Путешествия

Молодой отец попал в аварию на скутере в Таиланде и оказался парализован

BNN Breaking: турист из Квинсленда попал в аварию на скутере в Таиланде

Фото: Casper Westera / Unsplash

Австралийский турист попал в аварию на скутере, оказался парализован и остался без денег на лечение в Таиланде. Подробности сообщил портал BNN Breaking.

28-летний молодой отец Брентон Симмонс из Квинсленда катался с девушкой на скутере по шумным улицам Таиланда и врезался в бетонное заграждение. На его спутнице был шлем, поэтому она не пострадала. Симмонс же получил травму головного мозга и паралич одной стороны тела. Также у путешественника диагностировали переломы семи ребер и ключицы и повреждение глазницы.

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Хотя у мужчины была оформлена туристическая страховка, медицинские расходы она не покрыла. Семья Симмонса, в том числе двое сыновей трех и девяти лет, оказалась в затруднительном финансовом положении. Родственникам пришлось организовать благотворительный сбор, чтобы оплатить лечение и перевезти туриста домой.

«Мы изучаем все доступные возможности, чтобы поддержать его. Я даже подумываю о продаже своего дома», — рассказала мать Симмонса. Пока австралиец остается в тайской больнице.

Британская туристка сорвалась на скутере с 20-метровой скалы в Таиланде и тоже осталась без денег на лечение. Страховая компания классифицировала транспортное средство как мотоцикл и отказалась оплачивать медицинские счета.

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      Мария Борисова
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