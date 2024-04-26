Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:15, 26 апреля 2024Ценности

Нелепый фотошоп Собчак прокомментировали словами «как чупа-чупс на палочке»

Фото: @xenia_sobchak

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак поделилась новыми фото. Фанаты уличили ее в фотошопе и прокомментировали снимки словами «как чупа-чупс на палочке». Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

42-летняя знаменитость на размещенных снимках предстала в лакированном красном пиджаке и с помадой на губах в тон. Также она уложила волосы на одну сторону, подвела глаза черными стрелками и примерила золотистые кольца и серьги.

Пользователи сети оценили кадры в комментариях. «Отвратительный фотошоп. Сразу в глаза бросается вся нелепость подобной обработки», «Ксения, что с вашей шеей?», «И куда челюсть нижняя делась?», «Как чупа-чупс на палочке», «Раньше [Собчак] смеялась над чужими обработанными фото», «Все аисты завидуют шее Собчак», — указали юзеры.

Ранее в апреле Ксения Собчак ответила подписчице, которая посоветовала ей скрывать выдающие возраст детали внешности.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      У арестованного замглавы Минобороны нашли роскошную недвижимость за миллиарды рублей. Как на это отреагировали в Кремле?

      Буланова рассказала о жизни с мужем-абьюзером

      В Литве поддержали идею разместить ядерное оружие НАТО в Польше

      Россиянам назвали условия легализации майнинга

      Пятеро россиян похитили предпринимателя из банка и вымогали у него деньги

      В водах крупнейшего порта Латинской Америки обнаружили кокаин

      Суд ООН примет решение по иску Никарагуа против Германии из-за поставок Израилю

      Священник ответил на вопрос о греховности поедания кулича до Пасхи

      Суд взял под стражу полицейского за взятку от ударившего ножом москвича

      Россиянин выставил на продажу четыре бракованные монеты за 27 миллионов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше