Нелепый фотошоп Собчак прокомментировали словами «как чупа-чупс на палочке»

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак поделилась новыми фото. Фанаты уличили ее в фотошопе и прокомментировали снимки словами «как чупа-чупс на палочке». Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

42-летняя знаменитость на размещенных снимках предстала в лакированном красном пиджаке и с помадой на губах в тон. Также она уложила волосы на одну сторону, подвела глаза черными стрелками и примерила золотистые кольца и серьги.

Пользователи сети оценили кадры в комментариях. «Отвратительный фотошоп. Сразу в глаза бросается вся нелепость подобной обработки», «Ксения, что с вашей шеей?», «И куда челюсть нижняя делась?», «Как чупа-чупс на палочке», «Раньше [Собчак] смеялась над чужими обработанными фото», «Все аисты завидуют шее Собчак», — указали юзеры.

Ранее в апреле Ксения Собчак ответила подписчице, которая посоветовала ей скрывать выдающие возраст детали внешности.