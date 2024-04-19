Собчак ответила на совет подписчицы скрывать выдающие возраст детали внешности
Собчак ответила отказом на совет скрывать выдающие возраст детали внешности
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram ответила подписчице, которая посоветовала ей скрывать выдающие возраст детали внешности.
42-летняя знаменитость опубликовала снимок, на котором касается рукой сумки с изображением американской актрисы Мэрилин Монро. Она сделала короткий черный маникюр и надела на палец кольцо из темного металла.
Одна из пользовательниц сети рекомендовала ведущей прятать руки, поскольку, по ее словам, они и шея выдают возраст женщины. «Никогда не было задачи (да и возможности) скрывать свой возраст», — написала Собчак в ответ.
В марте Собчак показала обновленный к весне гардероб, и пользователи сети оценили ее внешность словами «нужно срочно худеть».