Собчак ответила на совет подписчицы скрывать выдающие возраст детали внешности

Собчак ответила отказом на совет скрывать выдающие возраст детали внешности

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram ответила подписчице, которая посоветовала ей скрывать выдающие возраст детали внешности.

42-летняя знаменитость опубликовала снимок, на котором касается рукой сумки с изображением американской актрисы Мэрилин Монро. Она сделала короткий черный маникюр и надела на палец кольцо из темного металла.

Одна из пользовательниц сети рекомендовала ведущей прятать руки, поскольку, по ее словам, они и шея выдают возраст женщины. «Никогда не было задачи (да и возможности) скрывать свой возраст», — написала Собчак в ответ.

В марте Собчак показала обновленный к весне гардероб, и пользователи сети оценили ее внешность словами «нужно срочно худеть».