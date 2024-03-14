Внешность Ксении Собчак на новом видео оценили словами «нужно срочно худеть»

Российская телеведущая Ксения Собчак показала обновленный к весне гардероб, и пользователи сети оценили ее внешность словами «нужно срочно худеть». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя знаменитость примерила перед камерой несколько нарядов. В том числе она позировала в подчеркивающих грудь корсетах в сочетании с широкими джинсами и надела черное платье длины макси с откровенным декольте.

Подписчики высказались о кадрах в комментариях. «Вы же всегда чморили полных людей, а сейчас, видимо, бодипозитив», «Ксения, заканчивай с ужином», «Грудь покинула чат... расплылась», «А почему у нее лицо такое распухшее?», «Ксюша набрала вес, чтобы держать оборону», «Тебе нужно срочно худеть», — заявили юзеры.

Ранее в марте Ксения Собчак похвасталась новой сумкой бренда The Row стоимостью 631 тысяча рублей.