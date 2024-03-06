Ксения Собчак показала сумку за 631 тысячу рублей

Ведущая Ксения Собчак показала сумку The Row за 631 тысячу рублей

Российская ведущая Ксения Собчак похвасталась новой сумкой люксового бренда. Соответствующий пост появился в ее личном Telegram-канале.

42-летняя знаменитость показала сумку Margaux Salpa из ассортимента марки The Row. Представленное в черном цвете изделие на официальном сайте ретейлера продается за 631 тысячу рублей. Среди прочего журналистка приобрела пальто упомянутого бренда и шерстяной брючный костюм Loewe.

«Непостоянная, но любимая мною рубрика — анпакинг. В этот раз доставка из моего любимого The Row — сумка Margaux Salpa, с которой вообще не планирую расставаться, и пальто мечты», — подписала публикацию Собчак.

В феврале наряд Собчак с «драными колготками» озадачил подписчиков. На одном из фото знаменитость позировала в черном облегающем топе на тонких бретелях, красной юбке-макси и вязаном кардигане с принтом и широкими рукавами.