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19:33, 6 марта 2024Ценности

Ксения Собчак показала сумку за 631 тысячу рублей

Ведущая Ксения Собчак показала сумку The Row за 631 тысячу рублей

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская ведущая Ксения Собчак похвасталась новой сумкой люксового бренда. Соответствующий пост появился в ее личном Telegram-канале.

42-летняя знаменитость показала сумку Margaux Salpa из ассортимента марки The Row. Представленное в черном цвете изделие на официальном сайте ретейлера продается за 631 тысячу рублей. Среди прочего журналистка приобрела пальто упомянутого бренда и шерстяной брючный костюм Loewe.

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«Непостоянная, но любимая мною рубрика — анпакинг. В этот раз доставка из моего любимого The Row — сумка Margaux Salpa, с которой вообще не планирую расставаться, и пальто мечты», — подписала публикацию Собчак.

В феврале наряд Собчак с «драными колготками» озадачил подписчиков. На одном из фото знаменитость позировала в черном облегающем топе на тонких бретелях, красной юбке-макси и вязаном кардигане с принтом и широкими рукавами.

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      Карина Черных
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