Наряд Собчак с «драными колготками» озадачил подписчиков

Внешний вид российской телеведущей Ксении Собчак на новом фото озадачил пользователей сети. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На одном из размещенных кадров 42-летняя знаменитость позировала в черном облегающем топе на тонких бретелях, красной юбке-макси и вязаном кардигане с принтом и широкими рукавами. Помимо этого, звезда надела телесные колготки и массивное ожерелье. Свой образ она дополнила очками с черной оправой.

Подписчики оценили образ Собчак в комментариях под постом. «Чулок с дыркой», «Зачем эта престарелая тетя выкладывает свои наряды?», «А что колготки такие драные?», «Колготки бы лучше новые купила, чем нелепым дизайном хвастаться», «Да еще и с порванными носками, гламур», — возмутились они.

Ранее в феврале Ксения Собчак показала откровенное декольте на видео. Она запечатлела себя в черном топе на лямках и с глубоким фигурным вырезом, который подчеркивал ее грудь.