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10:21, 16 февраля 2024Ценности

Ксения Собчак показала откровенное декольте на видео

Кадр: @xenia_sobchak

Российская телеведущая Ксения Собчак показала откровенный наряд на видео. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 42-летняя знаменитость позировала, сидя в кресле. Она запечатлела себя в черном топе на лямках и с глубоким фигурным декольте, которое подчеркивало ее грудь.

Кроме того, журналистка уложила волосы в гладкую прическу, надела цепочку с массивными звеньями и очки в черной оправе. Также она сделала макияж, накрасив глаза коричневыми тенями и нарисовав черные стрелки на веках.

Ранее в феврале российская телеведущая Ксения Бородина также показала фигуру в откровенном наряде. Она снялась в укороченном топе на тонких бретелях и отказалась от бюстгальтера.

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      Карина Черных
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