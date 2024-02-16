Ксения Собчак показала откровенное декольте на видео

Российская телеведущая Ксения Собчак показала откровенный наряд на видео. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 42-летняя знаменитость позировала, сидя в кресле. Она запечатлела себя в черном топе на лямках и с глубоким фигурным декольте, которое подчеркивало ее грудь.

Кроме того, журналистка уложила волосы в гладкую прическу, надела цепочку с массивными звеньями и очки в черной оправе. Также она сделала макияж, накрасив глаза коричневыми тенями и нарисовав черные стрелки на веках.

Ранее в феврале российская телеведущая Ксения Бородина также показала фигуру в откровенном наряде. Она снялась в укороченном топе на тонких бретелях и отказалась от бюстгальтера.