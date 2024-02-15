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18:48, 15 февраля 2024Ценности

Бородина показала фигуру в топе без нижнего белья

Фото: @borodylia

Российская телеведущая Ксения Бородина показала фигуру в откровенном наряде. Кадры появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В размещенном видео 40-летняя звезда предстала перед камерой в гардеробной комнате в серых свободных джинсах с высокой посадкой и укороченном топе на тонких бретелях. При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера, демонстрируя торчащие соски.

Вдобавок Бородина собрала волосы в высокий пучок и нанесла под глаза патчи. В качестве аксессуара она выбрала черную повязку на голову.

Ранее в феврале внешность Бородиной на новом фото высмеяли в сети. Телеведущая снялась в красном вечернем платье до колена, декорированном длинным поясом. Помимо этого, она надела черные капроновые колготки и туфли-лодочки на шпильке.

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      Екатерина Ештокина
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