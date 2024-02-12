Внешность Бородиной на новом фото высмеяли в сети

Российская телеведущая Ксения Бородина разместила новое фото, которое высмеяли в сети. Пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 40-летняя звезда предстала в красном вечернем платье до колена, декорированном длинным поясом. Помимо этого, она надела черные капроновые колготки и туфли-лодочки на шпильке. Бородина распустила волосы и нанесла мейкап в нейтральных тонах, дополнив образ массивными серьгами.

Поклонники оценили внешность знаменитости в комментариях под постом. «Зачем все время открывать рот?», «Образ, конечно, крутой, но количество фильтров просто зашкаливает», «Голова больше плеч», «Фотошоп зашкаливает, без него обычная женщина», «Сколько фотошопа, жесть», — возмутились они.

В декабре одна деталь на фото Бородиной в вечернем образе вызвала споры в сети. Знаменитость опубликовала кадры, на которых продемонстрировала фигуру в черном платье длины миди из бархата, декорированном белыми бантами вдоль груди.