Одна деталь на фото Бородиной в вечернем образе вызвала споры в сети

Российская телеведущая Ксения Бородина разместила новое фото в вечернем образе, одна деталь которого вызвала споры в сети. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Знаменитость опубликовала кадры, на которых продемонстрировала фигуру в черном платье длины миди из бархата, декорированном белыми бантами вдоль груди. Помимо этого, на изделии присутствовали многочисленные вырезы в зоне декольте, спины и ног. «Как вам?» — поинтересовалась она у подписчиков.

Пользователи сети неоднозначно оценили внешний вид звезды, о чем написали в комментариях под постом. «Банты визуально укоротили ноги и упростили платье. Без них оно создавало бы единую линию и не делило фигуру на части, что зрительно прибавляло бы роста», «Бантики, конечно, очень смущают, элегантность платья убили», «Красиво, но бантики можно было поэлегантнее сделать», «Макияж тяжеловат», — заявили одни.

«Очень красиво и стильно», «Потрясающе!», «Секси, и бантики!», «Вы такая очаровательная!», «Красотка. В последнее время Ксения Бородина хорошеет», «Невероятно круто», — высказались другие.

Ранее в декабре Ксения Бородина отреагировала на слухи о романе с российским стилистом. По словам звезды, она доверяет эксперту Алеко Надиряну, и их связывает не только работа, но и дружба.