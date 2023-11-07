Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:17, 7 ноября 2023Ценности

Ксения Бородина отреагировала на слухи о романе с российским стилистом

Ксения Бородина

Ксения Бородина. Кадр: Алёна, блин! / YouTube

Российская телеведущая Ксения Бородина отреагировала на слухи о романе с российским стилистом Алеко Надиряном. Соответствующая публикация появилась в сторис ее аккаунта в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам звезды (на момент написания новости пост был удален), она доверяет эксперту и их связывает не только работа, но и дружба.

«Вы спрашиваете меня про Алеко, мол, как же так получается, что дружбы между мужчиной и женщиной не существует, а вы общаетесь? В первую очередь нас связывает работа. Все же это основная точка соприкосновения. А именно стайлинг. И мне комфортно с Алеко и как с человеком, и как с профессионалом, который выстраивает мой стиль», — высказалась знаменитость.

Ранее в ноябре Ксения Бородина показала лицо без макияжа. На размещенных кадрах знаменитость лежит на балконе на подушке в футболке в полоску и демонстрирует открывающийся из номера вид на море и пальмы.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Сотни россиян застряли в Китае и не могут вернуться на родину. Как они выживают без денег и в тяжелых условиях?

      Минобороны заявило об уничтожении украинского дрона над российским регионом

      Украина исключила из списка «спонсоров войны» британскую группу компаний

      Звезда «Уральских пельменей» рассказал о приглашении в Comedy Club

      Осужденного за хакерство в США россиянина освободили и депортировали в Россию

      Роднина предложила «покрасивее врать» про допинг-дело Валиевой

      В Европе отказались летать на российских самолетах «даже бесплатно»

      У израильского «Апача» заметили загадочную ракету

      Россиянин нашел под своей машиной самодельную бомбу

      Турецкая лира рекордно рухнула

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости