Российская телеведущая Ксения Бородина отреагировала на слухи о романе с российским стилистом Алеко Надиряном. Соответствующая публикация появилась в сторис ее аккаунта в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам звезды (на момент написания новости пост был удален), она доверяет эксперту и их связывает не только работа, но и дружба.

«Вы спрашиваете меня про Алеко, мол, как же так получается, что дружбы между мужчиной и женщиной не существует, а вы общаетесь? В первую очередь нас связывает работа. Все же это основная точка соприкосновения. А именно стайлинг. И мне комфортно с Алеко и как с человеком, и как с профессионалом, который выстраивает мой стиль», — высказалась знаменитость.

Ранее в ноябре Ксения Бородина показала лицо без макияжа. На размещенных кадрах знаменитость лежит на балконе на подушке в футболке в полоску и демонстрирует открывающийся из номера вид на море и пальмы.