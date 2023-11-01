Ксения Бородина показала лицо без макияжа

Российская телеведущая Ксения Бородина показала внешность без макияжа и фильтров. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах знаменитость лежала на балконе на подушке в футболке в полоску и продемонстрировала открывающийся из номера вид на море и пальмы. Ведущая сняла на камеру лицо без косметики — с пигментацией, родинками и морщинами. «Тут фильтр не нужен — природа сама его делает», — подписала она ролик.

Известно, что Бородина находится в Таиланде на съемках передачи «Последний герой», заменяя прежнюю ведущую — актрису Яну Троянову.

В октябре Ксения Бородина раскритиковала любовь блогеров к пластике фразой «это отвратительно». 40-летняя знаменитость ответила на вопрос подписчика, как она относится к абдоминопластике. Бородина заявила, что не дает советов относительно коррекции внешности хирургическим путем и не разделяет увлечение инфлюэнсеров данным способом преображения.