Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:25, 27 октября 2023Ценности

Бородина раскритиковала любовь блогеров к пластике фразой «это отвратительно»

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Российская телеведущая Ксения Бородина раскритиковала любовь блогеров к пластике фразой «это отвратительно». Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя знаменитость ответила на вопрос подписчика о том, как она относится к абдоминопластике (пластике живота — прим. «Ленты.ру»). Бородина заявила, что не дает советов относительно коррекции внешности хирургическим путем и не разделяет увлечение инфлюэнсеров данным способом преображения.

«Мне очень не нравится, что многие блогеры превратили это в культ — это отвратительно. Потому что девочки, насмотревшись на "идеальные" тела, бегут не в фитнес-зал, не успев даже родить, а сразу на операционный стол. Там они оставляют свою жизнь, а иногда просто [получают] ужасный результат», — объяснила ведущая. При этом она добавила, что красивая фигура создается тяжелым трудом.

В июле Бородина высмеяла любовь российских звезд к люксовым нарядам. «Получая огромные гонорары, идут в ЦУМ и закупают себе огромное количество одежды, но пожадничают оплатить стилиста, который мог бы им подобрать идеальный образ», — заявила она.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      «Бах! И меня уже нет» Французский грабитель Редуан Фаид сумел сбежать из тюрьмы на вертолете. Как его поймали и судили?

      На Украине назвали организаторов покушения на экс-нардепа Царева

      «Рубин» вырвал победу у «Балтики» в матче РПЛ

      Тело пропавшего на Украине британского наемника обнаружили в канализации

      Муж Вики Цыгановой обманывал зрителей на концертах «Ласкового мая»

      Пережившим измену мужа с лучшей подругой женщинам дали совет

      В России пройдут фестивали с «полной свободой действий»

      Мужчина рассказал о 30-минутной схватке с трехметровым крокодилом

      В российском метро поймали закладчика с 500 граммами наркотиков

      Android-смартфоны подорожают

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости