Российская телеведущая Ксения Бородина раскритиковала любовь блогеров к пластике фразой «это отвратительно». Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя знаменитость ответила на вопрос подписчика о том, как она относится к абдоминопластике (пластике живота — прим. «Ленты.ру»). Бородина заявила, что не дает советов относительно коррекции внешности хирургическим путем и не разделяет увлечение инфлюэнсеров данным способом преображения.

«Мне очень не нравится, что многие блогеры превратили это в культ — это отвратительно. Потому что девочки, насмотревшись на "идеальные" тела, бегут не в фитнес-зал, не успев даже родить, а сразу на операционный стол. Там они оставляют свою жизнь, а иногда просто [получают] ужасный результат», — объяснила ведущая. При этом она добавила, что красивая фигура создается тяжелым трудом.

В июле Бородина высмеяла любовь российских звезд к люксовым нарядам. «Получая огромные гонорары, идут в ЦУМ и закупают себе огромное количество одежды, но пожадничают оплатить стилиста, который мог бы им подобрать идеальный образ», — заявила она.