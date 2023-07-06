Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:23, 6 июля 2023Ценности

Бородина высмеяла люксовые наряды российских звезд

Ведущая Ксения Бородина высмеяла любовь российских знаменитостей к люксовым брендам
Ксения Бородина

Ксения Бородина. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Популярная ведущая Ксения Бородина высказалась по поводу стиля российских знаменитостей в интервью стилисту Алеко Надиряну. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале последнего.

40-летняя блогерша выразила свое мнение по поводу людей, чей гардероб состоит исключительно из вещей люксовых брендов. «Получая огромные гонорары, идут в "ЦУМ" и закупают себе огромное количество одежды, но пожадничают оплатить стилиста, который мог бы им подобрать идеальный образ», — высмеяла Бородина любовь звезд к люксу.

Материалы по теме:
Ушанка, золотой бюст и прозрачные трусы. Чем удивили показы дизайнеров на Неделе моды в Нью-Йорке?
Ушанка, золотой бюст и прозрачные трусы.Чем удивили показы дизайнеров на Неделе моды в Нью-Йорке?
15 февраля 2023
Рианна пережила бедность и насилие в юности. Как ей удалось прославиться на весь мир и стать иконой стиля?
Рианна пережила бедность и насилие в юности.Как ей удалось прославиться на весь мир и стать иконой стиля?
7 января 2023

Среди прочего, инфлюэнсер рассказала о том, что нередко в массмаркетовых магазинах представлены качественные и модные наряды. «Если нет возможности купить Dior за 325 тысяч, то есть альтернатива за 7200. И абсолютно неважна цена этого пиджака. Есть офигенные вещи в массмаркете», — заключила она.

В июне Бородина дала отпор обвинившей ее в пластике косметологу. Телеведущая рассказала, что увидела в соцсетях разбор своей внешности от специалистки, имя которой она предпочла не раскрывать. При этом Бородина ответила, что никогда не вводила в кожу филлеры.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко раскрыл местонахождение Пригожина

    Появились новые подробности о состоянии Мадонны после выписки из больницы

    Губернатор рассказал об обстрелах Шебекинского городского округа

    Глава ЦБ предупредила о рисках ускорения инфляции из-за слабого рубля

    Лукашенко встретится с Путиным для обсуждения ЧВК «Вагнер»

    Пушилин заявил об отсутствии бойцов ЧВК «Вагнер» на территории ДНР

    Названы сроки ходовых испытаний российского «Можайска»

    Россиянам посоветовали не въезжать в Германию на машинах с российскими номерами

    Генсек НАТО назвал местонахождение ЧВК «Вагнер»

    Лукашенко рассказал о прогрессе в вопросе размещения ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости