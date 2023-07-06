Бородина высмеяла люксовые наряды российских звезд

Ведущая Ксения Бородина высмеяла любовь российских знаменитостей к люксовым брендам

Популярная ведущая Ксения Бородина высказалась по поводу стиля российских знаменитостей в интервью стилисту Алеко Надиряну. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале последнего.

40-летняя блогерша выразила свое мнение по поводу людей, чей гардероб состоит исключительно из вещей люксовых брендов. «Получая огромные гонорары, идут в "ЦУМ" и закупают себе огромное количество одежды, но пожадничают оплатить стилиста, который мог бы им подобрать идеальный образ», — высмеяла Бородина любовь звезд к люксу.

Среди прочего, инфлюэнсер рассказала о том, что нередко в массмаркетовых магазинах представлены качественные и модные наряды. «Если нет возможности купить Dior за 325 тысяч, то есть альтернатива за 7200. И абсолютно неважна цена этого пиджака. Есть офигенные вещи в массмаркете», — заключила она.

В июне Бородина дала отпор обвинившей ее в пластике косметологу. Телеведущая рассказала, что увидела в соцсетях разбор своей внешности от специалистки, имя которой она предпочла не раскрывать. При этом Бородина ответила, что никогда не вводила в кожу филлеры.