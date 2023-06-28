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16:42, 28 июня 2023Ценности

Бородина дала отпор обвинившей ее в пластике косметологу

Ксения Бородина опровергла высказывания косметолога о пережитой пластике

Фото: @borodylia

Российская телеведущая Ксения Бородина жестко опровергла высказывания косметолога, которая обвинила ее в пережитых пластических операциях. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

40-летняя знаменитость рассказала, что увидела в соцсетях разбор своей внешности от специалистки, имя которой она предпочла не раскрывать. В частности, эксперт упомянула, что телезвезда делала ряд косметологических процедур по улучшению внешнего вида, вводила в лицо филлеры и изменила форму лба посредством хирургического вмешательства.

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«Ботокс, биоревитализацию, увлажнение — да, но никаких филлеров я не делала, но доказывать бегать я не буду (...) Будьте аккуратнее и опасайтесь этих идиоток. На мой взгляд, нет времени у нормальных косметологов и больших профессионалов в этой области рилсами заниматься», — дала отпор критике Бородина.

Ранее Ксения Бородина показала внешность на архивных снимках в ответ на просьбу фанатов. Инфлюэнсерша поделилась кадрами из прошлого, где в том числе позировала в белой майке с глубоким декольте и двумя высокими хвостами на голове.

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    Карина Черных
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