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18:23, 14 июня 2023Ценности

Ксения Бородина показала внешность на архивных фото

Ведущая Ксения Бородина показала внешность на архивных фото в ответ на просьбу фанатов

Фото: @borodylia

Российская телеведущая Ксения Бородина показала внешность на архивных снимках в ответ на просьбу фанатов. Соответствующая сторис появилась в ее Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Подписчики попросили знаменитость продемонстрировать «самое смешное фото, над которым она смеялась от души». В свою очередь инфлюэнсерша поделилась кадрами из прошлого, где в том числе позировала в белой майке с глубоким декольте и двумя высокими хвостами по обе стороны головы. Также она примерила серый спортивный костюм, завив волосы, и рубашку, сделав высокий пучок с буклями.

«Судя по тому, как раньше фотографировали, это может быть бесконечное количество», — подписала снимки Бородина.

Ранее Ксения Бородина ответила на критику своего нового стиля одежды в сети фразой «это женственность». Звезда поделилась видео, на котором прошла по улице в песочной юбке длины миди со складками в передней части изделия и заправленной в нее объемной голубой рубашке. При этом она надела остроносые красные туфли на каблуках и держала в руке коричневую сумку.

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    Карина Черных
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