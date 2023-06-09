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14:00, 9 июня 2023Ценности

Бородина ответила на критику своего нового стиля в сети

Ведущая Ксения Бородина ответила на критику своего нового стиля фразой «это женственность»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская телеведущая Ксения Бородина ответила на критику своего нового стиля одежды в сети фразой «это женственность». Соответствующие публикация и комментарии появились в ее Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Звезда поделилась видео, на котором прошлась по улице в песочной юбке длины миди со складками в передней части изделия и заправленной в нее объемной голубой рубашке. При этом она надела остроносые красные туфли на каблуках и держала в руке коричневую сумку, а ее волосы оказались уложены в пучок с двумя выпущенными прядями по обеим сторонам лица. Знаменитость указала, что данный образ для нее составил стилист Алеко Надирян, с которым она начала сотрудничать.

Зрители высказались насчет внешнего вида Бородиной под постом. «Кошмар. Пожалуйста, не надевайте то, что он вам советует. Вы сама классно одеваетесь», «Ужасное сочетание мужской рубашки с силуэтной юбкой. Про туфли вообще лучше промолчу», «Нет, не ваш образ. Женственности не хватает», — заявили юзеры.

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Однако ведущая не согласилась с мнением подписчиков. «Женственность — это сиси открыть до пупка? Или короткая юбка? Как раз это и есть женственность», — парировала Бородина.

В апреле Ксения Бородина также ответила высмеявшим ее за наряд хейтерам. Знаменитость показала серию фото, на которых запечатлена в сером оверсайз-свитере с ремнем, надетом поверх атласной юбки черного цвета. Свой наряд телезвезда дополнила капроновыми колготками в тон и туфлями на каблуках с открытой пяткой.

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    Карина Черных
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