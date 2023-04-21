Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:44, 21 апреля 2023Ценности

Ксения Бородина ответила высмеявшим ее за колготки с босоножками хейтерам

Ведущая Бородина ответила критикам ее стиля словами «вас никто не просит ему следовать»
Ксения Бородина

Ксения Бородина. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российская ведущая Ксения Бородина отреагировала на высказывания хейтеров, которые раскритиковали ее последний образ. Соответствующие кадры появились в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Знаменитость опубликовала серию фото, на которых она запечатлена в сером оверсайз-свитере с ремнем, надетом поверх атласной юбки черного цвета. Свой наряд телезвезда дополнила капроновыми колготками в тон и туфлями на каблуках с открытой пяткой. При этом волосы она собрала в небрежный пучок, а в руки взяла розовый клатч.

Материалы по теме:
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021

Подписчики высмеяли внешний вид кумира и напомнили Бородиной, что ранее она сама призывала не носить босоножки и обувь с открытыми носами и пятками с колготками. Блогерша, в свою очередь, ответила на многочисленные комментарии фанатов. По словам ведущей, с босоножками нельзя надевать именно плотные черные колготки.

«Мне все время так удивительно, как вы не понимаете разницу! А даже если не понимаете, то не пытаетесь спросить, а утверждаете, что я не права. Если вам не нравится мой стиль, вас никто не просит ему следовать, оставайтесь со своим стилем», — отметила она.

Ранее Бородина объяснила покупку недвижимости в Дубае. Она указала, что приобретение квартиры не означает, что она собирается переезжать в ОАЭ, и назвала данный поступок вложением средств.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
США ускорили поставки танков Abrams Украине
Вероятность сокращения помощи Украине оценили
Сотрудник авиакомпании врезался на машине в реактивный мост в аэропорту и погиб
Юлия Пересильд уличила российских космонавтов в травле
В МИД заявили о готовности России разместить ракеты на западной границе
Названы города России с большим количеством нераспроданного жилья
Китай установил новый рекорд по импорту российской нефти
Российская пловчиха-чемпионка заявила о намерении сменить спортивное гражданство
Аккаунты 15 блогеров внесли в реестр запрещенных сайтов за рекламу казино
Великобритания отчиталась о подготовке 14 тысяч солдат ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.