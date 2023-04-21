Ксения Бородина ответила высмеявшим ее за колготки с босоножками хейтерам

Ведущая Бородина ответила критикам ее стиля словами «вас никто не просит ему следовать»

Российская ведущая Ксения Бородина отреагировала на высказывания хейтеров, которые раскритиковали ее последний образ. Соответствующие кадры появились в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Знаменитость опубликовала серию фото, на которых она запечатлена в сером оверсайз-свитере с ремнем, надетом поверх атласной юбки черного цвета. Свой наряд телезвезда дополнила капроновыми колготками в тон и туфлями на каблуках с открытой пяткой. При этом волосы она собрала в небрежный пучок, а в руки взяла розовый клатч.

Подписчики высмеяли внешний вид кумира и напомнили Бородиной, что ранее она сама призывала не носить босоножки и обувь с открытыми носами и пятками с колготками. Блогерша, в свою очередь, ответила на многочисленные комментарии фанатов. По словам ведущей, с босоножками нельзя надевать именно плотные черные колготки.

«Мне все время так удивительно, как вы не понимаете разницу! А даже если не понимаете, то не пытаетесь спросить, а утверждаете, что я не права. Если вам не нравится мой стиль, вас никто не просит ему следовать, оставайтесь со своим стилем», — отметила она.

Ранее Бородина объяснила покупку недвижимости в Дубае. Она указала, что приобретение квартиры не означает, что она собирается переезжать в ОАЭ, и назвала данный поступок вложением средств.